Çadır kentte bacalar tütüyor

7.6 şiddetindeki depremin vurduğu Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde depremin yaraları sarılıyor. Depremzedeler de AFAD tarafından ilçeye kurulan çadır kentte gelen yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor.

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü 7.6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi büyük zarar gördü. Depremin ardından ilçeye ulaşan arama kurtarma ekipleri enkazlar da çalışmalarını sürdürürken, AFAD tarafından Recep Tayyip Erdoğan millet bahçesine kurulan çadır kentte de depremzedelerin yaraları alınıyor. 700 çadırın bulunduğu kentte, günde 3 öğün yemek verilirken, seyyar fırınlar ile de ekmek üretimi yapılıyor. Ayrıca, psikoteknik ekipleri de çocuklarla yakından ilgilenerek yaşadıkları travmayı unutturmaya çalışıyor.

"Burada eksiğimi yok. Her şey dört dörtlük"

Çadır kentte kalan depremzede Emine Türkan, "Allah devletimizden milletimizden ve buradaki vatandaşlarımızdan razı olsun. Burada yok yok. Her şeyimiz dört dörtlük. Sadece depremin etkisini psikolojik olarak atlatamıyoruz. Yoksa burada her şeyimiz var. Burada eksiğimiz yok, ama evlerimiz de yok" dedi.

"Her şeyden çok memnunuz"

İbrahim Karaday da, "Çadırlarımız kuruldu. Devletimiz elinden gelen imkanları bize sağlıyor. Her şeyden çok memnunuz. İyi, kötü idare etmeye çalışıyoruz. Odunumuz, kömürümüz, yiyeceğimiz, erzakımız, her şeyimiz bol. Şu durumda hiçbir sıkıntımız yok. Allah devletimizden ve milletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.