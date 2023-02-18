Çadır Köy tamamlandı

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz “Hatay Belen'deki Çadır Köyümüzü depremzede kardeşlerimiz konaklayabilecek şekilde tamamladık. Sobadan oduna, yatak, battaniye ve yastığa kadar hazırlayıp tahsis ettik. Bölgeye; zemin için palet ve keçe, ısınma için soba ve odun sevkiyatlarımızı bugün de sürdürdük. Yemekhane ve sosyal ihtiyaçların karşılanacağı 300 metrekarelik kapalı alanımızda sona yaklaştık. Çocuk Kütüphanemizi bitirmek üzereyiz. Diğer yandan Kumlu'da çadırlarımızın yanı sıra çocuklarımız için oyun parkı kurduk. Defne'de zemini uygun hale getirdik.Tüm gücümüzle devam ediyoruz” dedi.