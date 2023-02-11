Çadırlar Silivri'de üretilecek

Albayrak Tente ve Kaya Branda, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen kentlere gönderilmesi için çadır üretecekler.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu; “Milli Eğitim Bakanlığı’mızın başlattığı ‘Meslek Liselerinde Çadır Üretilmesi’ projesine hem destek olabilmek hem de ilçemizde üretilebilmesi adına çalışmalarımıza başladık. Milli eğitim müdürümüz Zekeriya Artar bey ve Meslek Lisesi müdürlerimiz ile birlikte bölgemizin ve sektörün önemli sanayicilerinden Albayrak Tente ile görüşme gerçekleştirdik Albayrak Tente ve Kaya branda üretim noktasında destekte bulunacaklar. Desteklerinden dolayı her iki fabrikamızda teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.