Çağdaş Atan'dan Kasımpaşa karşısında kadroda 6 değişiklik

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında evinde Adana Demirspor ile oynadığı maça göre Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında deplasmanda Kasımpaşa karşısında 6 değişiklik ile sahaya çıktı.

Başakşehir, Tendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında Kasımpaşa’ya konuk oluyor. Başakşehir’de Teknik Direktör Çağdaş Atan, Süper Lig’in 19. haftasında evinde oynadığı Adana Demirspor maçı 11’ine göre Kasımpaşa karşısında 6 değişikliğe gitti. Atan, Leo Dubois, Ousseynou Ba, Mehdi Abeid, Dmitris Pelkas, Joao Figueiredo ve Krzysztof Piatek yerine Ömer Ali Şahiner, Jerome Opoku, Onur Ergün, Emirhan İlkhan, Serdar Gürler ve Philippe Keny’e görev verdi.

Turuncu-lacivertliler, Kasımpaşa karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:

“Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Lucas Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Emirhan İlkhan, Berkay Özcan, Serdar Gürler ve Philippe Keny.”