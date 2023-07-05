Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de
Leicester City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e transfer oldu.
Leicester City ile sözleşmesi sona eren Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid’e transfer oldu.
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü’nün yeni adresi İspanya oldu. İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki savunma oyuncusu, İspanyol ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Çağlar Söyüncü, Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun ardından Atletico Madrid’de forma giyen 3. Türk futbolcu olacak.
Milli oyuncu, Leicester City formasıyla 132 maça çıkarken, 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.