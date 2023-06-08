Çağrıbey öğrencileri 'Uyan' oyununu sergiledi
Çağrıbey Ortaokulu öğrencileri 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Tiyatro Teneffüs oyuncuları 'Uyan' adlı oyunu sahneledi.
Okulun resmi hesabından yapılan açıklamada “Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde okulumuz tiyatro ekibi Tiyatro Teneffüs oyuncuları “Uyan” adlı oyunla çevreyi korumanın ve doğal hayatı gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti. Oyuncu kadrosunu oluşturan 6/A sınıfı öğrencilerimizi ve onları hazırlayan Türkçe öğretmenimiz Necla Kavlak’ı tebrik ederiz.” ifadeleri kullanıldı.