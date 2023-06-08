Çağrıbey öğrencileri 'Uyan' oyununu sergiledi

Çağrıbey Ortaokulu öğrencileri 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Tiyatro Teneffüs oyuncuları 'Uyan' adlı oyunu sahneledi.

Çağrıbey öğrencileri 'Uyan' oyununu sergiledi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Okulun resmi hesabından yapılan açıklamada “Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde okulumuz tiyatro ekibi Tiyatro Teneffüs oyuncuları “Uyan” adlı oyunla çevreyi korumanın ve doğal hayatı gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti. Oyuncu kadrosunu oluşturan 6/A sınıfı öğrencilerimizi ve onları hazırlayan Türkçe öğretmenimiz Necla Kavlak’ı tebrik ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

Çağrıbey öğrencileri 'Uyan' oyununu sergiledi
Çağrıbey öğrencileri 'Uyan' oyununu sergiledi
Çağrıbey öğrencileri 'Uyan' oyununu sergiledi
Çağrıbey öğrencileri 'Uyan' oyununu sergiledi
Çağrıbey öğrencileri 'Uyan' oyununu sergiledi
Çağrıbey öğrencileri 'Uyan' oyununu sergiledi