Çağrıbey Ortaokulu'nda Sıcak Çorba İkramı Gerçekleştirildi

Silivri Belediyesi, Çağrıbey Ortaokulu’nda sıcak çorba ikramı gerçekleştirildi. Dağıtımda bulunan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, öğrencilere çorba ikramında bulunarak onların taleplerini ve görüşlerini dinledi.

Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Balcıoğlu, okulu gezerek öğretmen, öğrenci ve velilerle de sohbet etti. Başkan Balcıoğlu, başlatılan proje ile ilgili olumlu dönüşler aldığını belirterek, "Hiçbir çocuğumuz güne aç başlamasın istiyoruz. Sabah bu soğuk günlerde içlerini ısıtacak sıcak bir çorbayla güne başlamaları için projemize devam ediyoruz. Onların yüzlerindeki mutluluğu görmek bizlere enerji veriyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sürdürmelerine katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



