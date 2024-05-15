Çağrıbey Ortaokulu'ndan Dünya Engelliler Haftası Etkinliği

Etkinlikte, özel eğitim sınıfı öğretmenleri ve teknoloji tasarım öğretmeninin katkıları ile öğrencilerin büyük özveriyle hazırladığı çalışmalar yer aldı. Serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür eden okul yönetimi, farkındalık yaratmanın ve bu farkındalığı sürdürmenin önemine vurgu yaptı.

Çağrıbey Ortaokulu, bu tür etkinliklerle toplumsal bilinç oluşturmayı ve engelleri sevgiyle aşmayı hedeflemektedir. Sergiye katılan tüm ziyaretçilere ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Farkında olup farkında kalmak dileğiyle...