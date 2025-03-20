Çağrıbey Ortaokulu'ndan Satranç başarısı

Okul Sporları kapsamında düzenlenen Petrol Ofisi Satranç Turnuvası Silivri Grubu Küçükler Kategorisi'nde Silivri 2'ncisi olan Çağrıbey Ortaokulu öğrencileri, Okul Müdürü Erhan Yaman tarafından tebrik edildi.

Öğrencilerini kutlayan Müdür Erhan Yaman, onların bu başarısında emeği geçen öğretmenlere de teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:“Satranç, öğrencilerimizin stratejik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştiren önemli bir branş. Bu başarı, disiplinli çalışmanın ve azmin bir sonucudur. Öğrencilerimizin gelecekte de başarılarını artırarak devam ettireceklerine inanıyorum.”