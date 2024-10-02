Çağrıbey Ortaokulu Öğrencisi Saliha Cemre Yıldırım'dan İlçe Birinciliği Başarısı

Çağrıbey Ortaokulu öğrencisi Saliha Cemre Yıldırım, 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu konulu resim yarışmasında ilçe birincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmada sanatsal yeteneğiyle dikkat çeken Yıldırım, jüri üyelerini etkileyerek birincilik ödülünü kazandı.

Çağrıbey Ortaokulu Müdürü Erhan Yaman, öğrencisini bu önemli başarısından dolayı tebrik ederek, "Saliha Cemre’nin elde ettiği bu başarı, okulumuz için büyük bir gurur kaynağı oldu. Kendisini azmi ve yeteneği nedeniyle kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Saliha Cemre Yıldırım, İstanbul'un Kurtuluşu’na dair hazırladığı eseriyle ilçemizi il düzeyindeki yarışmalarda temsil edecek. Yıldırım’ın elde ettiği bu önemli başarı, okulu ve ailesi tarafından da sevinçle karşılandı.