Cahide Genç Kültür Merkezi hizmete açıldı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Sakarya Mahallesi’nde yapımı tamamlanan kültür merkezine eski dönem belediye başkanlarından Ahmet Genç’in vefat eden eşi Cahide Genç’in ismini verdi. Düzenlenen törenle hizmete açılan merkeze vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Eyüpsultan’a 3 dönem Belediye Başkanı olarak hizmet veren Ahmet Genç’in eşi Cahide Genç geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybetti. Başkan Deniz Köken, Sakarya Mahallesi Karadeniz Caddesi Park Sokak’ta yapımı tamamlanan kültür merkezine Ahmet Genç’in eşi Cahide Genç’in ismini verdi. Düzenlenen törenle açılan Cahide Genç Kültür Merkezi hizmete alındı. Açılış için düzenlenen törene Başkan Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, Ahmet Genç ve ailesi, Eyüpsultan Belediye Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende ilk olarak Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı sonrasında ise yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile açılış gerçekleştirildi.

290 metrekarelik alanda inşa edildi

Cahide Genç Kültür Merkezi, Kemiklidere Parkı içerisinde iki katlı olarak inşa edildi. İnşaatı kısa sürede tamamlanarak hizmete alınan binanın alt katında Eyüpsultan Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ESMEK) birimi hizmet verecek. 290 metrekare taban oturumuna sahip binanın bu katında 4 adet derslik bulunuyor. Kültür merkezinin 100 metrekare kapalı alana sahip üst katında yapılan kafeterya bölümü ise sosyal tesis olarak hizmet verecek. Bu alanda ayrıca 220 metrekarelik açık oturma alanı bulunuyor. Kültür evi, ESMEK ve Sosyal Tesisiyle Sakarya/Silahtarağa bölgesine değer katacak, bölgede bulunan vatandaşlara sağlıklı ve kaliteli hizmet sunacak.

“Değerli büyüklerimizin isimlerini yaşatmaya gayret ediyoruz”

Törende konuşma yapan Başkan Deniz Köken, “Sizler için birçok eser yapıyoruz. Bu eserlerimizin içerisinde de bölgemizde hizmet vermiş değerli büyüklerimizin isimlerini yaşatmaya gayret ediyoruz. Burayla ilgili de böyle bir düşüncemiz oldu. Geçmiş dönem belediye başkanımızı aradık, o da memnuniyetle kabul etti ve buraya merhume hanımefendinin adını koyduk. Burada 4 derslik, 16 branşta eğitim var. Arapça, İngilizce, Kur’an-ı Kerim, cam sanatları, biçki, dikiş - nakış gibi branşlarda hizmet verecek. Bu bölgede yaşayan hamın efendilere hayırlı olsun diyorum. Üst kata da kafeterya yaptık. Burası siz kullandıkça yaşayacak” dedi.

“Bu bir vefa göstergesidir”

Ahmet Genç ise yaptığı konuşmada, Başkan Deniz Köken’in yaptığının bir vefa göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kendileri beni aradılar ‘böyle bir düşüncemiz var’ dediler. Biz de memnuniyetle kabul ettik. Bugün de sizlerin huzurunuzda böyle güzel, nadide eserin açılışını yapıyoruz. Bu güne kadar 90 küsur eser yapmışlar, inşallah seçimlere kadar 100’e tamamlarlar seçimlere kadar. Dolayısıyla 100 eserle bir 5 yılı tamamlamış oldular. İnşallah önümüzdeki dönem de ikinci 100 eserini, sonra üçüncü 100 eserini yapar” diye konuştu.