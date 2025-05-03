Cahit Berkay'dan nostalji , müzik ve ilham dolu bir buluşma

Toplum sağlığının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişime de katkı sunmayı misyon edinen Medicana International İstanbul Hastanesi, Durin Ajans iş birliğiyle gerçekleştirdiği aylık buluşmalar serisine, Türk müziğinin ve sinemasının duayen ismi Cahit Berkay’ı konuk ederek unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hastane bünyesinde düzenlenen bu özel söyleşi, sağlık çalışanları ve davetliler tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Usta sanatçı Cahit Berkay, etkinlikte hem sanat hayatına dair etkileyici anılarını paylaştı hem de müziğin insan hayatındaki dönüştürücü gücüne dair iç görüler sundu. Dinleyicilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen buluşmada Berkay, Türk sinemasına damga vurmuş "Selvi Boylum Al Yazmalım" ve "Hülya" gibi ikonik eserlerini canlı olarak çalarak katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Bu özel performans, salonda nostaljik ve samimi bir atmosfer oluşturdu.

"Ispartalı Çalgıcı" salonu güldürdü

Etkinlik sırasında bir basın mensubunun yönelttiği "Kendinizi iki kelimeyle nasıl tanımlarsınız?" sorusuna "Ispartalı Çalgıcı" cevabını veren Berkay, hem salonda kahkahalarla karşılandı hem de alçakgönüllü kişiliğiyle izleyicilerin takdirini kazandı.

Müzikal yolculuğun dönüm noktaları

Müzik kariyerine çocuk yaşta mandolin kursuna katılmasıyla başlayan Berkay, bu kararın hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Müzikal yolculuğu boyunca edindiği deneyimleri katılımcılarla paylaşan sanatçı, üretmenin ve kendini yenilemenin önemine şu sözlerle dikkat çekti: "Şöhret olmak, ünlü olmak belli bir mesuliyeti beraberinde getiriyor. Bu, başkalarına değil, kendine karşı bir mesuliyet. Müzikte kendini yenilemek çok önemli. Hedefi olmalı insanın ve o hedef hep güncellenmeli. Ben bu yaşta hâlâ müzikte hedeflerim ve planlarım var. Bir yere gelirsin, şarkın popüler olur ama benzeri 3-5 ay sonra çıkarsa değeri azalır. Yani her zaman yenilenmek, üretmek lazım" ifadelerini kullandı. Etkinliğin sonunda Medicana International İstanbul Hastanesi yetkilileri tarafından Cahit Berkay’a teşekkür amacıyla çiçek takdim edildi. Katılımcılar, hem nostalji dolu bu deneyimden hem de sanatçının içtenliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.