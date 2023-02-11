ÇAK, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÇAK), ülkemizi yasa boğan depremlerin yıkıcı etkisini derinden hisseden Osmaniye’de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Geçmiş yıllarda ülkemizde meydana gelen deprem, sel ve yangın gibi birçok doğal afette arama kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev alan ÇAK Ekibi, İzmir Valiliği İl AFAD Acil Durum Müdürlüğü tarafından yönlendirildiği Osmaniye merkezde AFAD ve İzmir İtfaiyesiyle koordineli bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren arama kurtarma çalışmalarına katılan ÇAK Ekibi, Osmaniye’deki çalışmaların tamamlanmasının ardından ihtiyaç durumuna göre Adıyaman, Kahramanmaraş veya Hatay’a gönderilecek.

“AFAD ile koordineli çalışıyoruz”

ÇAK Ekibi’nin çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçü, “Depremin meydana geldiği ilk gün AFAD Acil Durum Müdürlüğü ile irtibat kurduk. Bu görüşme sonrasında ekibimizi Osmaniye’ye yolladık. Altı gündür orada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyorlar. Ekibimizle sürekli irtibat halindeyiz. Bölgenin ve kendilerinin ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz. Çalışmalarını kazasız belasız tamamlayıp kente dönmeleri için dualarımız onlarla” diye konuştu.

“Yerel ekipler hayati öneme sahip”

ÇAK Ekibi’nin geçmişten bugüne kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Gümrükçü, “Ülkemizin deprem bölgesinde yer aldığı gerçeğini göz önünde bulundurursak, doğal afet durumlarında hızlı müdahale için yerel arama kurtarma ekipleri hayati öneme sahip. Çiğli Belediyesi olarak, birçok doğal afetle mücadelede bizleri gururlandıran ekibimizi genişletmek için çalışıyoruz. Bu çerçevede Mahalle Arama Kurtarma (MAK) ekiplerimizi de kurmaya başladık. Aynı acıları yaşamamak için sorumluluklarımız dahilinde hareket etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.