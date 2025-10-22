ÇAK-TİM, Çayırova'daki okullarda afet eğitimlerine başladı

Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma Timi (ÇAK-TİM), İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okullarda afet farkındalık eğitimi vermeye başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarıyla tecrübe kazanan ÇAK-TİM, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu eğitim-öğretim döneminde de bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Yeni dönemin ilk eğitimi bir ortaokulda gerçekleştirildi. ÇAK-TİM Ekip Lideri Hüseyin Narman tarafından verilen eğitimde, öğrencilere deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi aktarıldı. Teorik eğitimin ardından öğrencilerle pratik olarak "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapıldı.