ÇAK-TİM'den başarılı tatbikat

Çayırova Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (ÇAK-TİM), afet tatbikatında oluşturulan göçük alanında arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

ÇAK-TİM'den başarılı tatbikat
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Çayırova Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (ÇAK-TİM), afet tatbikatında oluşturulan göçük alanında arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Kocaeli Valiliği’nin koordinasyonunda AFAD Kocaeli İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen il geneli afet tatbikatına, Çayırova Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (ÇAK-TİM) de katılım sağladı. 6 Şubat depremlerinde birçok canın kurtarılmasına vesile olan ÇAK-TİM, deprem tatbikatında da başarılı bir çalışma yaptı. Muhtemel bir deprem afeti esnasında oluşturulan koordinasyon merkezi üzerinden, afet bölgeleri ve kriz masalarından alınan bilgiler ışığında müdahale provası gerçekleştirilen tatbikatta, ÇAK-TİM oluşturulan enkaz alanında arama ve kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Şekerpınar’da oluşturulan enkaz alanında hazır bulunan ÇAK-TİM ekipleri, ilk olarak afetzede ailelerle ilgilendi. Daha sonra göçük bina üzerinde sessiz dinleme yapan ÇAK-TİM, göçük altındaki vatandaşın yerini tespit ettikten sonra da arama kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdi. ÇAK-TİM ekip lideri Hüseyin Narman, tatbikatın oldukça verimli geçtiğini ve ÇAK-TİM olarak her türlü zorlu göreve hazır olduklarını vurguladı.