ÇAK-TİM ekibi eğitimlere devam ediyor
Çayırova Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi ile Mahalle Gönüllüleri Arama Kurtarma herhangi bir afet durumunda hazır olunması için Ballıkayalar'da eğitim kampı gerçekleştirdi.
Çayırova Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi ile Mahalle Gönüllüleri Arama Kurtarma herhangi bir afet durumunda hazır olunması için Ballıkayalar’da eğitim kampı gerçekleştirdi.
Çayırova Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (ÇAK-TİM), eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 6 Şubatta afet bölgesinde yaptığı çalışmalarla takdir toplayan ve birçok canın kurtarılmasına vesile olan ÇAK-TİM, afetlere karşı donanımını arttırmaya devam ediyor. ÇAK-TİM ile Mahalle Gönüllüleri Arama Kurtarma (MAG) ekipleri olmak üzere toplam 100 kişi Gebze Ballıkayalar’da eğitim aldı. ÇAK-TİM ekibinin gerçekleştirdiği ve oldukça verimli geçen eğitimlerde, gönüllüler afetlere karşı bilgilendi. Bir gece 2 gün süren eğitim kampında ÇAK-TİM ekipleri; selde köprü geçişi, selde sedye taşıma, yüksek açılı iniş, ipler ve düğümler, arama kurtarma malzemeleri tanıtımı, telsiz kullanımı ve daha birçok konuda eğitim aldı. ÇAK-TİM ekip lideri Hüseyin Narman, eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini ve ÇAK-TİM olarak her türlü zorlu göreve hazır olduklarını vurguladı.