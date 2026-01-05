Çakarlı araçla polisten kilometrelerce kaçtı, 173 bin lira ceza yedi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye çakarlı araç kullanmaktan 173 bin 292 TL cezai işlem uygulandı.

Mimar Sinan Bulvarı üzerinden seyir halinde olan 34 FDK plakalı aracın sürücüsü, polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulmak istendi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçan araç sürücüaü, Burhaniye Mahallesi Gündoğan Sokak üzerinde ekipler tarafından yakalandı. Araç sürücüsü Ahmet D.(38) ekipleri tarafından gözaltına alınırken, araç içerisinde bulunan bir yolcu yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Ekipler tarafından araçta yapılan arama da çakar tespit edildi. Trafik ekipleri tarafından bağlanan ve 1 ay süreyle trafikten men edilen araç çekici yardımıyla otoparka çekilirken, sürücüye dur ihtarına uymamak ve çakar kullanmaktan dolayı 178 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu.