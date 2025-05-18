Çakarlı otomobile gereği yapıldı

Gebze-Orhangazi-İzmir O-5 Otoyolu Kuzey Gişeleri’nde jandarma tarafından durdurulan lüks otomobilde çakar ve uzaktan kumandalı siren tesisatı çıktı. 276 bin 344 lira cezadan kaçamayan sürücünün ehliyetine 1 ay el konulurken, otomobil de trafikten men edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir O-5 Otoyolu Kuzey Gişeleri’nde M.A.G.’nin kullandığı 34 XX XXXX plakalı lüks otomobil durdurdu. Otomobile takılı vaziyette çakar ve uzaktan kumandalı siren tespit edildi.

M.A.G.’nin otomobilindeki donanım sökülerek jandarma ekiplerine teslim edilirken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 26/2 maddesi gereğince araç sahibi 138 bin 172 lira ve sürücü 138 bin 172 lira para cezası uygulandı. M.A.G.’nin ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, 34 XX XXXX plakalı lüks otomobilde 30 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa’nın huzuru ve vatandaşların seyahatleri sırasındaki can ve mal güvenliklerini sağlamak maksadıyla denetimlerinin aynı azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam ediyor.