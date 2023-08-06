Çakmak gazı kokladığı ileri sürülen çocuk toprağa verildi
Ankara'da çakmak gazı kokladığı için zehirlendiği iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, Mamak Ortaköy Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.
Ankara’da çakmak gazı kokladığı için zehirlendiği iddia edilen 13 yaşındaki çocuk, Mamak Ortaköy Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Ortaköy Mezarlığı’na defnedildi.
Çakmak gazı kokladığı için zehirlendiği iddia edilen 13 yaşındaki Osman Can Ç. hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, öğle namazı sonrası Mamak Ortaköy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine çocuğun ailesi ve yakınları katıldı.
Osman Can Ç.’nin kesin ölüm sebebi ise Adli Tıp Kurumu’nun raporundan sonra belli olacak.