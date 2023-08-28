Çaldığı motosikletin rengini değiştiren hırsız yakalandı

Bilecik’te çaldıkları motosikleti tamir ettirdikten sonra tanınmaması için boyayan hırsız yakayı yine de ele verdi.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik kent merkezinde 11 AB 007 plakalı motosikletin çalındığı ihbarını alan ekipleri, hemen harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince incelenen güvenlik kameralarından motosikleti iki şahsın çaldığı tespit etti. Şahıs Pazaryeri’nde bahse konu motosikletin plakası sökülmüş vaziyette A.A., isimli motosiklet tamircisine tamir ettirdikten sonra Bozüyük’e geçtiği öğrenildi. Bunun üzerine yapılan araştırmalarda motosikleti çalan şüpheli Ö.F.D., isimli şahıs tespit edilerek, şahıs Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibat kurularak yakalandı. Çalınan yeşil renkli motosiklet ise siyah ve kırmızıya boyanmış vaziyette bulundu.

Motosiklet sahibine teslim edilmiş, şüpheli hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.