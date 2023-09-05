Çaldıkları motosikleti satınca yakayı ele verdiler

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çaldığı motosikleti satan 2 şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Çaldıkları motosikleti satınca yakayı ele verdiler
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çaldığı motosikleti satan 2 şahıs, yapılan operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 31 Ağustos’ta İzmit’te motosiklet ve plaka çalındı. Durumu fark eden motosiklet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan şikayet sonrasında harekete geçen polis ekipleri, 3 Eylül’de çalıntı motosikletin satın alındığını belirledi. Dün İzmit’te yapılan operasyon neticesinde E.U.Ş, M.E., Y.Ş. ve E.G. isimli 4 şüpheli yakalandı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan E.U.Ş. ve M.E. motosiklet ve plaka hırsızlığından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.Ş. ve E.G. ise serbest bırakıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı