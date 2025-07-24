Çalı Köy Filmleri Festivali'nde ilk akademik sempozyum düzenlendi

Nilüfer Belediyesi ve ÇEKÜDER iş birliğiyle düzenlenen 9. Çalı Köy Filmleri Festivali kapsamında ilk kez gerçekleştirilen Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu, sinema sanatına farklı bakış açıları sunarak fikri bir zenginlik kattı. Sempozyumda 10 oturumda 30’dan fazla bildiri okundu.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali kapsamında organize edilen "1. Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu" Nilüfer Pancar Deposu’nda gerçekleştirildi. Sempozyuma Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Emre Karagöz, Bukle Erman ve Zerrin Güleş, Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) Başkanı Sadık Emre Sakin, akademisyenler ve çok sayıda sinemasever katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, çevre illerde yaşanan yangınlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yangınla mücadelede hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Başkan Şadi Özdemir, yangınlar sebebiyle festival kapsamında planlanan konserlerin iptal edildiğini açıkladı.

"Yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz"

Sanat ve kültürle beslenen bir toplum inşa etme vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, bu yıl 9’uncusu düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali’nin önemine değindi. Başkan Şadi Özdemir, ilk kez gerçekleştirilen Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu ile sinema sanatına ilgi duyanlara yeni ufuklar açmayı, farklı disiplinlerden gelen katkılarla fikri zenginliği artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Türkiye’deki festivallerde akademik sempozyumların sayısının azlığına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, "Bu alandaki boşluğu görerek, vizyonumuzu genişleten, nitelikli ve kalıcı adımlar atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı disiplinlerden gelen katılımcıların bakış açıları sempozyumu daha da zenginleştirecektir. Önümüzdeki yıllarda sempozyumu uluslararası boyuta taşıma hedefimiz var. Nasıl ki Çalı Köy Filmleri Festivali her geçen yıl daha geniş kitlelere ulaşıyorsa, bu sempozyumun da öncü bir organizasyona dönüşeceğine inanıyorum" dedi.

Festivale akademik derinlik

ÇEKÜDER Başkanı Sadık Emre Sakin de, ilk kez düzenlenen sempozyumun başarıya ulaşması temennisinde bulunarak, bu etkinliğin gelecek yıllarda da devam etmesini diledi.

1. Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu Koordinatörü Dr. Ali Gençoğlu ise, sempozyumla birlikte festivalin bilimsel anlamda da derinleşmesini amaçladıklarını ifade etti. Dr. Gençoğlu, "60 kişilik bir bilim kurulumuz var. Türkiye’deki en iyi sinema akademisyenleri bizimle birlikte. Düzenleme kurulumuzla birlikte iki aylık sıkı bir çalışmanın ardından bu programı hazırladık" diye konuştu.

Sempozyum kitabı Eylülde yayımlanacak

İki ayrı salonda toplam 10 oturumda gerçekleşen sempozyumda 30’u aşkın katılımcı bildirilerini sundu. Sinemada feminist estetik, kadın ve doğa ilişkisi, Türk korku sinemasında köy, köyde temsil, kısa filmlerin enflasyonu ve potansiyel sonuçları, yapay zeka ve sinema, tarihi anlatıların dijital platformlar aracılığıyla yeniden üretimi, dijital benlik, toplumsal cinsiyet, sinemada mimari gibi konuların ele alındığı etkinlik gün boyu sürdü.

Sempozyumda sunulan bildirilerin özetlerinden oluşan kitap eylül ayında online olarak yayımlanacak.