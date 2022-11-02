Nilüfer Belediyesi’nin ÇEKÜDER iş birliğiyle düzenlediği Türkiye’nin ilk kamplı film festivali olan Çalı Köy Filmleri Festivali, Marmara Belediyeler Birliği tarafından Altın Karınca ödülüne değer görüldü.

Nilüfer Belediyesi’nin, Çalı Çevre ve Kültür Derneği (ÇEKÜDER) iş birliğiyle 2016 yılından bu yana düzenlediği Türkiye’nin ilk kamplı film festivali olan Çalı Köy Filmleri Festivali, ödülle taçlandı. Türkiye’nin ilk köy filminin çekildiği yer olan Çalı’da gerçekleştirilen, katılımcılarına yıldızların altında kısa ve uzun metrajlı film izleme imkânı sunan, atölye çalışmaları, yönetmen söyleşileri ve konserlerle sinemaseverlere keyif dolu anlar yaşatan festival, ilk ödülünü aldı. Festival, Marmara Belediyeler Birliği tarafından verilen Altın Karınca ödülünün sahibi oldu.

Altın Karınca ödül töreni, Hilton İstanbul Bosphorus Hotel’de gerçekleşti. 10 kategoride toplam 375 proje ve uygulamadan 49’unun ödüllendirildiği törene, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Tuğçe Savaş ile Rasih Konca, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, Nilüfer Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Dilhun Gültekin, ÇEKÜDER Başkanı Kadir Can Kiraz ile dernek üyeleri ve festivalde görev alan Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü çalışanları da katıldı.

Törenin açılışında konuşan Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, çalışanları tebrik ve teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, “Sahnenin önünde hep belediye başkanları durur. Ancak onların arkasında hep emekçiler, gönüllüler ordusu vardır. Bugün onların günü. Hep beraber özverili takım çalışmasıyla, birer karınca gibi çalışarak ürettiğimiz işleri ve projeleri kutlamak, bunların arkasındaki fedakâr ekiplerimizi alkışlamak için bir aradayız. Başarılı çalışmaların devamını diliyorum. Ödül alanları kutluyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Altın Karınca ödülleri, sahiplerine verildi. Sahneye çıkan Nilüfer Belediyesi ve ÇEKÜDER ekibine Altın Karınca ödülünü, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz verdi.