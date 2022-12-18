Çalı yolunda 'yeşil' seferberliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Çalı Yolu’nda sürdürdüğü çalışmalar doğrultusunda ’yeşil’ seferberliği başladı. Yol genişletme çalışmasının tamamlanan ilk etabında orta refüj ve kavşakların yeşillendirilmesi için Tarım A.Ş. ekipleri tarafından gece gündüz yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Bursa’da köprü ve kavşaklar, yeni yollar ve yol genişletme çalışmaları, yenilenen yolları peyzaj düzenlemeleriyle de daha estetik hale getiriyor. Yıllardır genişletilmesi konuşulan Çalı Yolu’na da Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle kalıcı çözüm getirilirken, Bursa-Kayapa-Mustafakemalpaşa Yolu olarak da bilinen Çalı Yolu’ndaki 3 kilometrelik ilk etap çalışmaları büyük ölçüde tamamladı. Gidiş ve geliş 2’şer şeritli olan yol, şerit ilaveleriyle 3’er şeritli bölünmüş yol standardına yükseltildi. Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ, UEDAŞ ve Karayolları ekiplerinin hummalı çalışmalarıyla projenin ilk etabı tamamlanma aşamasına gelirken, Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. ekipleri de yolu görsel olarak da estetik hale getirmek için çalışmalara başladı.

Yeşil koridor

Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışma ile daha konforlu hale gelen yolun orta refüjü ile güzergah üzerindeki kavşakları peyzaj düzenlemeleri ile adeta yeşil bir koridora dönüştürüyor. Çalışmalarda orta refüje ilk etapta 200 adet yetişkin ıhlamur ağacı dikildi. Toprak altı damlama sulama sistemleri imalatının da yapıldığı çalışmaların kısa sürede tamamlanması için ekipler gece gündüz demeden yoğun bir tempo ile çalışıyor. Ağaç dikimi ve sulama sistemlerinin tamamlanmasının ardından çimlendirmenin de yapılması ile birlikte çalı yolu kentin en estetik bulvarlarından biri haline gelecek.

Hem konforlu hem estetik

Karayolları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle eylül ayı itibariyle başlayan çalışmaların aralık soruna kadar tamamlanacağını daha önce kamuoyu ile paylaştığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, verdikleri bir sözü daha tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yolun ulaşım için konforlu hale getirilmesinin yanında aynı zamanda estetik bir görünüm kazanma için de yeşillendirme çalışmalarına başladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Sulama sistemi de tamamen son teknoloji toprak altı damlama sulama şeklinde olacak. Yani fıskiyelerle yolun ıslanması gibi bir durum yaşanmayacak. Yolun kalan 3 kilometrelik kısımla alakalı proje çalışmaları hazırlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile o kısmı da görüşüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanımıza, milletvekillerimize, genel müdüre, bölge müdürüne ve çalışmaya destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.