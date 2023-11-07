Çalılık alandaki poşetin içerisinde 3 adet silah ele geçirildi

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından bir çalılıkta bulunan poşetin içinde 3 adet silah ele geçirildi.

Çalılık alandaki poşetin içerisinde 3 adet silah ele geçirildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
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Tekirdağ Kapaklı ilçesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından bir çalılıkta bulunan poşetin içinde 3 adet silah ele geçirildi.

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nakış Sokak’ta bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalılık alan içerisinde bulunan ağzı bağlı alışveriş poşetini kontrol etti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Poşet içerisinde ayrı ayrı bez parçalarına sarılı 3 adet tabanca ve 75 adet dolu fişek ele geçirildi. Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.