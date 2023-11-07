Çalılık alandaki poşetin içerisinde 3 adet silah ele geçirildi
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından bir çalılıkta bulunan poşetin içinde 3 adet silah ele geçirildi.
Tekirdağ Kapaklı ilçesinde devriye gezen polis ekipleri tarafından bir çalılıkta bulunan poşetin içinde 3 adet silah ele geçirildi.
Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nakış Sokak’ta bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalılık alan içerisinde bulunan ağzı bağlı alışveriş poşetini kontrol etti.
Poşet içerisinde ayrı ayrı bez parçalarına sarılı 3 adet tabanca ve 75 adet dolu fişek ele geçirildi. Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.