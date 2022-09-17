Çalılıkların arasına gizlendi, jandarmadan kaçamadı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde ormanlık alanda devriye gezen jandarma ekipleri, çalılıkların arasına saklanan şahsı uyuşturucu maddeleriyle birlikte yakaladı. Üzerinden 14 paket metamfetamin ve 12 gram bonzai ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alan içerisinde devriye gezen jandarma ekipleri, etrafı çalılıklarla çevrilen alandan şüphelendi. Şüphe üzerine harekete geçen ve alana giren ekipler A.D. isimli şahsı yanında uyuşturucu madde içmeye yarayan malzemelerde birlikte yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan üst aramasında; içime hazır folyo kağıdına sarılı vaziyette 14 paket metamfetamin ile 12 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ile fişekleri ele geçirildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, ormanlık alandaki bölgenin üst kısmının ise siyah şemsiyeler yardımıyla kapatılması da dikkatlerden kaçmadı.