Çalınan bisiklet kısa sürede bulundu, sahibine teslim edildi

Bilecik'te bir apartmanda çalınan elektrikli bisiklet, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi.

Çalınan bisiklet kısa sürede bulundu, sahibine teslim edildi
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bilecik’te bir apartmanda çalınan elektrikli bisiklet, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede bulunarak sahibine teslim edildi.

İsmetpaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerinde yer alan bir apartmanın giriş katından bulunan M.C.K’a ait elektrikli bisiklet kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Elektrikli bisikletini yerinde göremeyen şahıs karakola giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede çalınan elektrikli bisikleti buldu. Bulunan bisiklet sahibine teslim edildi.