Çalınan tarım aletleri sahibine ulaştırıldı

Edirne’nin Havsa ilçesinde bir çiftçinin iki tarım aletinin çalınmasına ilişkin çalışma yapan Jandarma Suç Araştırma Timi, tarım aletlerini çalan şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, yasa dışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçlu bağlantılarını ortaya çıkartmak ve faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak maksadıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne’nin Havsa ilçesinde bir şahsa ait 2 adet tarım aletinin çalınması olayı ile ilgili çalışma yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Dedektifleri, başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu 2 şüpheliyi tespit ederek kıskıvrak yakaladı.

Şahısların yer göstermesi sonucu bulunan 2 adet tarım aleti sahibine teslim edildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.