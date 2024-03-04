Çalıntı 40 otomobil yediemin otoparkında sergilendi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, farklı ilçelerde çalınan 40 otomobili yediemin otoparkına çekti. Çalınan araçlar havadan görüntülenirken plaka tespiti yapılarak sahiplerine geri verilecek.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, farklı ilçelerde çalınan 40 otomobili yediemin otoparkına çekti. Çalınan araçlar havadan görüntülenirken plaka tespiti yapılarak sahiplerine geri verilecek.
İl Emniyet Müdürlüğü İstanbul’un farklı ilçelerinde çalınan otomobilleri Ataşehir Yediemin otoparkında sergiledi. Çalınan 40 araç polis ekipleri tarafından kriminal incelemelerin ardından plaka tespiti yapılarak sahiplerine teslim edilecek.