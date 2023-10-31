Çalıntı motosiklet terk edilmiş vaziyette bulundu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çalıntı bir motosiklet park halinde terk edilmiş vaziyette bulundu.

Çalıntı motosiklet terk edilmiş vaziyette bulundu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çalıntı bir motosiklet park halinde terk edilmiş vaziyette bulundu.

Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri sokakta terk edilmiş vaziyette bir motosiklet olduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, motosikletin üzerinde bir süre inceleme yaptıktan sonra motosikletin sahibini ve hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Çevredeki vatandaşlar ise motosikleti iki şüpheli şahsın bırakarak hızla uzaklaştıklarını ileri sürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.