Çalıntı motosiklet terk edilmiş vaziyette bulundu

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çalıntı bir motosiklet park halinde terk edilmiş vaziyette bulundu.

Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri sokakta terk edilmiş vaziyette bir motosiklet olduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, motosikletin üzerinde bir süre inceleme yaptıktan sonra motosikletin sahibini ve hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Çevredeki vatandaşlar ise motosikleti iki şüpheli şahsın bırakarak hızla uzaklaştıklarını ileri sürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.