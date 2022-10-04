Çalıntı otomobille yakalandılar

Bursa’nın Gemlik ilçesinde çalıntı otomobille yakalanan 2 kişi gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Gemlik’te ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince çalıntı bir otomobil yakalandı. Otomobilde bulunan biri kadın 2 kişi ekiplerce gözaltına alınırken, otomobilin plakasının da çalıntı olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin otomobil içinde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta çok sayıda ev eşyası, elektrikli malzemeler ve kablolar bulundu. 2 şüpheli emniyete götürülürken, otomobilde otoparka çekildi.

Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.