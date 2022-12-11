Çalışkan 'Bizler ilk günkü heyecanla yola çıktık'

Başkan Çalışan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Silivri Bulgaristan Göçmenleri Kültür ve dayanışma derneği üyelerimize, kamuoyuna ve basın mensuplarımızın dikkatine. Takdir edersiniz’ ki daha önce büyük işler başardık. Bizler ilk günkü heyecanla yola çıktık. Hayırlısıyla hizmet çıtasını en üst seviyeye çıkaracağız. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım buna inanıyoruz. Başta derneğimizin kurucu başkanı Taner şafak ve kurucu üyelerimize. Şu anki başkanımız Beyzat Bedel ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor saygılarımı sunuyorum. Bu iş hakikaten gönül ve özveri işi. Vaktinizden, ailenizden feragat ediyorsunuz. O nedenle hakikaten çok kıymetli bir iş. Pazar günü vaktiniz bize ayırıp kongremize katılımınızı bekliyoruz. Saygılarımla.”