Çalışkan: Kendi işyerimde bu kadar ince hesap yapmıyorum

Sınırlı Sorumlu Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Mali Genel Kurulu Pazar günü gerçekleştirildi. Genel Kurulun Divan Başkanlığını Sultan Aşkın üyeliklerini ise Mehmet Aykanat ve Nikah Hatipoğlu üstlendi.

2021 YILINDA 530 BİN GELİR, 471 BİN GİDER

Saygı duruşu ve İstiklal marşımızın okunması ile başlayan genel kurul yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup görüşülmesi ile devam etti. 2021 yılı hesapları 530 Bin TL gelir, 471 Bin TL gider ve kasa/banka mevcudiyeti yaklaşık olarak 58 Bin TL olarak kooperatifin mali müşaviri tarafından ifade edildi.

TAHMİNİ BÜTÇE 767 BİN TL

2022 yılı tahmini bütçesinde ise 767 Bin TL gelir; 240 Bin TL aidat, 500 Bin TL kira, 27 Bin TL reklam geliri olarak ifade edildi. Aynı miktardaki gider 450 Bin personel, 115 SGK, 25 Bin vergi, 55 Bin elektrik, telefon/internet 15 Bin, su-doğalgaz-tüp 15 TL, genel kurul gideri 7, site temizliği/bakım 20 Bin, güvenlik 15 Bin, tazminat giderleri 30 Bin TL, muhasebe giderleri 10 Bin TL, kırtasiye ve benzeri 10 Bin TL.

AİDATLAR 65’TEN 100 TL’YE ÇIKARTILDI

Genel kurulda söz alan Kooperatif Başkanı Ercan Çalışkan, artan maliyetler karşısında aidatlara en cüzi artışı uyguladıklarını ifade etti. Belediye desteği ile kooperatifin sağladığı kira desteğini arttırarak aidat zammını minimum seviyede tuttuklarını söyleyen Çalışkan, “İnanın kendi iş yerimde bu kadar ince hesap yapmıyorum. Üyelerimizin cebinden bir kuruş fazla para çıkmasın diye uğraşıyoruz” dedi.

Çalışkan 7 yıl önce göreve geldiklerinde 50 TL olan aidatları 65 TL yaptıklarını ve 6 yıldır zam uygulamadıklarını ancak artan maliyetler karşısında teklif etiği 100 TL’lik artışı üyeler kabul ettiler.

ÇALIŞKAN TEŞEKKÜR ETTİ

Çalışkan, genel kurulda yapılan oylamaların ardından bir de teşekkür konuşması yaptı. Üyelerine duydukları güven, destekleri konusunda Silivri Belediyesi ve Başkanı Volkan Yılmaz’a, MHP Grup Sözcüsü Sultan Aşkın, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer ile Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifine üyeline her konuda yardımcı oldukları için teşekkür etti. Çalışkan STK temsilcileri olarak her zaman dayanışma ve işbirliği içinde olduklarının da konuşmasında altını çizdi.

“ÇIRAK BULAMIYORUZ” SERZENİŞİ

Çalışkan Sanayi Sitesi işleyişi hakkında da değerlendirmede bulunarak eğitim sistemindeki uygulamalar sebebiyle çırak bulma hususundaki zorluğun zaman içinde bir çok iş yerinin kapatılma ile karşı karşıya kalacağına bir kez daha dikkat çekti.

KATILIMCILAR

Mali Genel Kurula üyelerin yanı sıra MHP Grup Sözcüsü Sultan Aşkın, AK Parti Meclis Üyesi Yasin Gören, İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Kubilay Han, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Şaban Erdan, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Müdürü Oktay Erdem, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, Güreş Ağası Çetin Ceylan, Tokatlılar Dernek Başkanı Ali Vural, Gaziler Dernek Başkanı Adnan Gürcan katılanlar arasındaydı. Genel kurulda Nuray Koçer ve Recep Akıncı da birer teşekkür ve destek konuşması yaptı. Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz adına Bulgaristan’da iftar organizasyonlarını birlikte düzenledikleri Gerlovo Vakfı Başkanı Orhan Mustafa da genel kurulda hazır bulunup bir teşekkür konuşması yaptı.

HÜRHABER

