Çalışkan uyardı 'Son gün 1 Mart'

Silivri sanayi sitesi işletme kooperatifi başkanı Ercan Çalışkan, yazılı olarak yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi; “Yönetim kurulumuzun 24. 01. 2023 tarihli kararına göre sanayi sitemizin içerisinde 90” iş gününden fazla hiçbir işlem yapılmadan bekleyen kazalı, çarpık, hurda haline gelmiş, çirkin görüntü arz eden araçlar 01. 03. 2023 tarihinden itibaren sanayi sitemizin içerisinden alınarak otopark, yediemin ve depo gibi yerlere çekilecektir. Takdir edersiniz ki kazalı araçlar uzun süre sanayi sitemizde beklemesi durumunda içlerinden bazı parça ve kıymetli şeylerin kaybolma durumu ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu durum sanayimiz içerisinde güvenlik sorunu oluşturmaktadır. Ayrıca kazalı araçların sayısının gün geçtikçe çoğalması da sanayi sitemizin içerisindeki çalışma alanlarının daralmasına ve trafik sorununa yol açmaktadır. Esnaflarımızın, müşterilerimizin ve hemşerilerimizin mağduriyet yaşamamaları için aylar ve yıllar içerisinde hiçbir işlem yapılmadan bekleyen bu araçların bulundukları yerlerden kaldırmalarını rica ediyor, esnaflarımıza hayırlı işler, müşterilerimize kazasız sürüşler diliyoruz.”