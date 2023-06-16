Çalışkanlar mahallesi için imar sorunu çözülüyor

Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi, Bandırma’da yaşanan konuk alanı soruna çözüm bulmak ve kentte yeni konut alanları kazandırmak için işbirliğiyle imar planı yapmak için kolları sıvadı. İmar planları yapılırken yatay mimari ve yeşil alanlar oluşturulmasının hayati önem taşıdığı anlayışıyla yola çıkıldı.

Bandırma’nın en önemli kentsel genişleme noktalarından biri olan Çalışkanlar Mahallesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi el ele vererek ortak imar çalışması gerçekleştiriyor. Planlamaların kısa sürede hayata geçmesi bekleniyor.

Çalışkanlar Mahallesinin 1/5000’lik imar planlarının tamamlandığı, 1/1000’lik planlara başlanıldığı öğrenildi. Günümüzde kent merkezine bağlı durumda ve belediye sınırları içerisinde yer alan tarihte ise Bandırma’nın eski köylerinden biri olan Çalışkanlar Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi’nin ortaklaşa çalışması ile düşük kat mimari ve geniş yeşil alanların olduğu bir planlama yapıldığı öğrenilirken, mahallede oluşturulacak yeni konut alanlarının inşaat sektörüne de olumlu yansıması bekleniyor.

İmar uygulaması, ev ve arsa fiyatlarının her geçen gün arttığı Bandırma’da hem inşaat sektörü hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara can suyu olacak.