Çalışma hayatındaki psikolojik yorgunluk, strese neden oluyor

Son zamanlarda hemen hemen birçok kişide yorgunluk hissi görülebiliyor. "Bu yorgunluğun nedeninin fizyolojik sebeplerden kaynaklanabileceği gibi psikolojik sebeplerinin de olabileceği göz ardı edilebiliyor" diyen Uzm. Klinik Psk. Beldem Sekman, çalışma hayatındaki psikolojik yorgunluğun strese neden olduğunu belirterek kronik yorgunluk hakkında da bilgi verdi.

"Özellikle iş sonrası yorgunluk, bireylerin enerji seviyesinin tükenmesine ve dolayısıyla hayat kalitelerinin olumsuz etkilenmesine yol açabilir" diyen Medicana Ataköy Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzm. Klinik Psk. Beldem Sekman, "İşten eve gelindiğinde hemen uyuma isteği, uyunsa bile geçmeyen bitkinlik hissi, kas ağrıları, halsizlik, gevşeyememe, baş ağrısı, konsantrasyonda güçlük, unutkanlık, sinirlilik, huzursuzluk, ilgi kaybı, iş verimliliğinde azalma, işe karşı isteksizlik kronik yorgunluk belirtisi olabilmektedir. Yorgunluk da stres, endişe, yetersizlik ve değersizlik hissi, motivasyon eksikliği, iş ortamında kişiler arası olumsuz iletişimi getirebilir" açıklaması yaptı.

İş yerinde düzenli mola verin, iş yükünü paylaşın

İş yerinde verilecek düzenli molaların faydalı olabileceğine değinen Uzm. Klinik Psk. Beldem Sekman, "İş yükü fazlaysa gerekirse yardım istemek, bu yükü paylaşmak zihinsel yorgunluğu azaltacaktır. Bunun dışında uyumaya gidildiğinde bilgisayar, telefon, televizyon, tablet gibi cihazlardan uzak durulmalıdır. Bunlar uyku kalitesini bozar. Uyku düzeninin bozulmasıyla gelen günlük işleri yapamama ve buna bağlı olarak depresif hisler oluşabilir. Bunun dışında fiziksel hareketlilik stres ve kaygıyı azaltır. Düzenli egzersizler ve sağlıklı beslenme de kronik yorgunluğu atlatma konusunda yardımcıdır" şeklinde konuştu.

Başa çıkamıyorsanız destek alın

Yorgunluk hisseden bireylerin öncelikle uzman hekim kontrolünde vitamin ve mineral değerlerine baktırmaları gerektiğini de değinen Uzm. Klinik Psk. Beldem Sekman, "Eğer herhangi bir fizyolojik neden yoksa psikolojik nedenler araştırılmalıdır. Ayrıca kişilerin iş dışında hedefler belirlemesi, hobiler edinmesi, iş dışında keyifli aktivitelere katılması ruh sağlığı açısından faydalı olur. İş saatleri dışında işle ilgilenmeyi bırakmak gerekir. Ertesi gün iş saatlerinde yapılabilecek işler, dinlenme saatlerinde yapılmamalıdır. Çünkü bu, yorgunluğu daha da artırır. Tüm bunlarla stres yönetiminde faydalı olabilecek gevşeme egzersizleri zihinsel yorgunluğu azaltılabilir. Ancak stres ve kaygıyı yönetebilmenin temeli olayları anlamlandırış biçimiyle de ilişkilidir. Bazen kişiler kaygının etkisiyle gerçekçi düşünemeyebilir ve o düşünceye uygun davranışlar geliştirebilir. Dolayısıyla düşünce değişirse duygu ve davranış da değişir. Yani strese neden olan olaylarda düşünce biçimi değiştirilebilirse stres de azalır. Stres ve kaygı yorgunluk düzeyini artırır. Eğer stres ve kaygıyla başa çıkılamıyorsa, bir uzmandan destek almaktan çekinilmemelidir" dedi.