Çalışma ve Sosyal Güvenliği Bakanlığından emekli aylığı ödemesi hakkında açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Esnaf ve Sanatkarlar ve diğer bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) emeklilerinin ödemelerinin erken ödeneceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 4a (SSK) ve 4b (Bağ-Kur) emekli aylıklarının vatandaşlara erken ödeneceği belirtilerek, 4a (SSK) sigortalılarının aylıklarının 14-16 Şubat tarihinde, 4b (Bağ-Kur) sigortalıların emekli aylıklarının ise 16-17 Şubat tarihinde ödeneceği açıklandı.