Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Taşeron sorununu çözeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Beyaz Bayrak Ödül töreninde yaptığı konuşmada taşeron sorununu çözeceklerini söyledi. Enflasyon hakkında da açıklama yapan Bilgin, “İstihdam artırarak enflasyonu yeniyoruz” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Beyaz Bayrak Ödül törenine katıldı. Şişli’de bir otelde düzenlenen törende, ‘Beyaz Bayrak’ uygulamasının tanıtımı da gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Bilgin, uygulamanın işverenlere sağlayacağı katkılardan bahsederek işlerini düzgün yapan firmaların yanında olacaklarını söyledi. Bakan Bilgin ayrıca, uzun süredir gündemde olan taşeron sorununun da kısa süre içerisinde çözüleceğini belirtti. Enflasyon ile ilgili de konuşan Bakan Bilgin, istihdam ortamının geliştirilmesiyle enflasyonu yendiklerini söyledi.

“Taşeron sorununu çözeceğiz”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin depremden dolayı çözmek için fırsat bulamadıkları taşeron sorunuyla ilgili, “Ben bunu defalarca ifade ettim. Esas işte taşeron olmaz. Bu ilkeyi ihlal eden uygulamalar var. Taşeron uygulaması yaygınlaştırılmış. Dolayısıyla esas işin dışındakiler hariç esas taşeron uygulamasını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi hazırladık. Dosya Meclis’te, Meclis’ten çıkamadı. Önümüzde duran sorunlardan biri o. Onu da çözeceğiz. Çünkü esas kamunun esas işlerinde taşeron uygulaması yanlış bir uygulamadır ve bu sorunu kökünden çözeceğiz. Başka sorunlar da var. Ama onlar çözülecek sorunlar. Şunu gördük ki çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Arkasında kararlı durduğunuz zaman arkasında doğru politikalar ortaya koyduğunuz zaman çözemeyeceğiniz sorun yoktur. Cumhuriyet tarihinde asgari ücreti dolar bazında 455 dolarının üzerinde ilk defa gerçekleştirdik. Biliyorsunuz yıllık enflasyon yüzde 42 düzeyinde, düşmeye devam ediyor. Düşecek ama fiyatlar hala yüksek. Bu fiyat yüksekliğinin tahrip ettiği ücretler var. O ücretleri düzenlemek durumundayız ki bunlardan biri de kamu işçileriyle sürdürdüğümüz toplu sözleşme. Türk-İş ve Hak-İş ile cuma günü bunu bir defa daha ele alacağız ve bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bu sorunu da çözüm yoluna sokacağız” dedi.

“İstihdam artırarak enflasyonu yeniyoruz”

Beyaz Bayrak uygulamasından ve işverenlere sağlayacağı katkılardan bahseden Bakan Bilgin, “Türk-İş ile, sendikalarımızla uzun yıllara varan birlikteliklerimiz, ortak çalışmalarımız var; ’Beyaz Bayrak’ da bunlardan birisidir. Sayın genel başkanla 10 yıla aşkın bir süredir konuştuğumuz bir şeydi. Ama bunu uygulamak bize nasip oldu. Beyaz Bayrak ne demek? Beyaz Bayrak çok önemli bir şey söylüyor, Ne diyor? Düzgün iş işveren diyor ki, ‘Benim işim düzgündür. Ben işi düzgün yapıyorum. Benim işimde bir sakatlık yoktur’. Ben bütün Türk işletmelerinin bu iddiaya sahip çıkmasını istiyorum. Bir çalışma bakanı olarak düzgün iş yapan işletmelerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun bir şartı da sloganımız da belli ‘Örgütlü iş yeri’ yani sendikanın olduğu iş yeri toplu sözleşme demokrasinin en önemli kurumlarından biridir dedim. Sendika da diyor ki ben burada örgütlüyüm ve emekçilerimin hukukunu örgütlü olarak savunuyorum. Ben bu iki iddialı tavrı sembolik olarak bir araya getiren “Beyaz Bayrak Uygulaması”nı bunun için fevkalade buluyorum. Beyaz Bayrak uygulamasının milletimize, iş yerlerimize, çalışma hayatımıza katkı yapacağına inanıyorum. Şunun da altını çizmek istiyorum ki, Türkiye büyüyerek yoluna devam edecek. Enflasyonu yeniyoruz. Bunun en önemli göstergesi nedir? En önemli göstergesi tüketici fiyatlar endeksinin aşağıya doğru seyretmesidir. İstihdam artırarak enflasyonu yeniyoruz. Burada işletmelerimize, örgütlü işletmelerimize ciddi katkılarımız olacak. Bir defa İŞKUR projelerinden öncelikli onlar faydalanacak. Hem üretim sürecine katılım projesinde, hem işbaşı eğitim projesinde Beyaz Bayraklı işletmeler öncelikle faydalanacak. Sadece bu değil. Bunun dışında ihracatçı firmalarımız ihracat sürecindeki bütün prosedürlerde bir adım önde olacaklar. Kendilerine Beyaz Bayrakla birlikte vereceğimiz sertifika onları devletin her işletmesinde, her işleminde bir adım öne geçirecek. Sosyal güvenlik destek primine ilave bir puan vereceğiz. Emekçilerimiz örgütlüyse, o iş yerinde toplu sözleşme mekanizması işliyorsa, işverenlerimiz düzgün iş yapıyorlarsa biz onların yanındayız” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in konuşmasının ardından, “Beyaz Bayrak” sertifikasını almaya hak kazanan firmalara plaketleri verildi.