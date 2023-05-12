Çalışmak isteyen dezavantajlı vatandaşlar için toplu iş görüşmesi düzenlendi

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, çalışmak isteyen dezavantajlı vatandaşlar için 25 firmanın katıldığı toplu iş görüşmesi düzenledi.

Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi, belirli periyotlarla düzenlediği toplu iş görüşmeleri ile iş arayan vatandaşları firmalar ile buluşturmaya devam ediyor. Kariyer Merkezi aracılığı ile çalışmak isteyen dezavantajlı vatandaşlara özel toplu iş görüşmesi de düzenleniyor. Bu çerçevede İŞKUR iş birliği ile gerçekleştirilen iş görüşmelerine bir yenisi daha eklendi. ‘İş’te engel yok’ sloganı ile düzenlenen iş görüşmesine 25 firma katıldı. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplu iş görüşmesine çalışmak isteyen dezavantajlı vatandaşlar, firmaların insan kaynakları yöneticileri ile birebir görüşme fırsatı yakaladılar.