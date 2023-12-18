Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor

Bilecik Belediyesi, çevre ve yol düzenlemesine devam ediyor.

Bilecik Belediyesi tarafından yapımına başlanan çevre, yol ve kaldırım düzenleme çalışmaları son hızla devam ediyor. Bilecik Belediyesinin yeni durağı ise İsmetpaşa Mahallesi Mahalle Konağı çevresi oldu. Mahalle Konağı çevresinde kilit parke taşı yol yapım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Kışa ve yağmurlara hazırlanan yollar vatandaşa kolaylık sağlayacak.