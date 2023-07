Çalıştığı iş yerinde silahla vuruldu

TAKİP ET

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir vatandaş çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından tabancayla vurulan vatandaş, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. (63) çalıştığı iş yerinin giriş kapısında henüz bilinmeyen bir sebeple, bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancadan çıkan merminin bacağına gelmesi neticesinde A.T. yaralandı. Silahlı yaralama eylemini gerçekleştiren şahıs ise kaçarak uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.T., sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın yaşandığı noktada incelemelerde bulunan polis ekipleri bir yandan da kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.