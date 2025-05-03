Çalıştığı iş yerini soyan hırsız kamerada: Çaldığı para kasasını mezarlığa gömdü

Edirne’de çalıştığı işletmedeki güvenlik kameralarını devre dışı bırakan ve kayıt cihazını söken şahıs iş yerini soydu. Çaldığı para kasasını mezarlığa gömen şüpheli kısa sürede yakalandı.

İddiaya göre, C.A. adlı şahıs, bir arkadaşının otomobilini, "otogara bırakacağım" bahanesiyle aldı ve planladığı hırsızlık için iş yerine geldi. Bahçeye atlayarak çatıdan içeri giren şüpheli, ilk olarak güvenlik kameralarını devre dışı bıraktı ve kayıt cihazını sökerek aldı. Ardından iş yerinde bulunan para kasası ile tip box kutusunu da çalan C.A., olay yerinden hızla uzaklaştı.

Mezarlığa gömdü

Olayın ardından C.A., Edirne’deki bir mezarlığa giderek, iş yerinden çaldığı matkapla kasayı açmayı denedi. Ancak başarılı olamayınca hem para kasasını hem de güvenlik kamerası kayıt cihazını mezarlıkta toprağa gömdü.

Sabah iş yerine hiçbir şey olmamış gibi dönen C.A., yapılan kamera kontrolleri ve olayın araştırılması sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

Mahkemeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.