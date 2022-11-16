Cam boncuk yapımının inceliklerini öğrendiler

Gölcük'te düzenlenen cam boncuk yapımı atölyesine katılan kursiyerler, sanatın inceliklerini usta ellerde öğrendi.

Cam boncuk yapımının inceliklerini öğrendiler
Editör
EditörEditör
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Gölcük’te düzenlenen cam boncuk yapımı atölyesine katılan kursiyerler, sanatın inceliklerini usta ellerde öğrendi.

Gölcük Belediyesi’nin Yalıdayız Kültür Sanat Etkinlikleri dolu dolu devam ediyor. Bu bağlamda alevde cam boncuk yapımı eğitimi seramik çini sanatçısı Meryem Cineviz tarafından verildi. Yalı Evleri Ahşap Heykel Evi’nde düzenlenen ve 17 yaşından büyüklerin katıldığı etkinlikte katılımcılar, cam boncuk yapımının inceliklerini öğrendi.

Cam boncuk yapımının inceliklerini öğrendiler
Cam boncuk yapımının inceliklerini öğrendiler