Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bağlantı viyadüğünde çalışmalar sürüyor

Başakşehir Belediyesi, ulaşım yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Şehir içi ulaşımı çok daha rahat ve konforlu hale getirecek Çam ve Sakura Bağlantı Viyadüğü’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şantiye sahasında incelemelerde bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Yeni projelerle şehrimizi güzelleştiriyor, üstyapı çalışmalarımızla Başakşehirlilerin hayatını kolaylaştırıyoruz” dedi.

Modern şehirciliğin model ilçesi Başakşehir’de üstyapı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçmek için başlatılan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bağlantı viyadüğünün yapımı sürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yeni viyadük ile birçok noktaya ulaşımı çok daha pratik hale getireceklerini söyledi.

“Ulaşımı çok daha pratik hale getiriyoruz”

Yeni projelerle Başakşehirlilerin hayatını kolaylaştırdıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “Bağlantı viyadüğü tamamlandığında Başakşehir Mahallesi İkizdere sokak üzerinden Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’na bağlantı sağlayacağız. Aynı zamanda Arnavutköy yönüne ve Olimpiyat Stadı yönüne ulaşımı çok daha pratik hale getiriyoruz. Başakşehir mahalle sakinlerimizin şehir hastanesine ve metro durağına yaya ulaşımını da bu köprü üzerinden sağlayacağız” diye konuştu.

“Genişliği 14, uzunluğu 66 metre”

Viyadüğün teknik özellikleri hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, “İki açıklıktan oluşacak viyadüğümüzün genişliği 14, uzunluğu ise 66 metre olacak. Bir gidiş ve bir geliş şeklinde hizmet verecek viyadüğümüzde bisiklet yolumuz da yer alıyor. Japon kültüründen esintilere yer vereceğimiz viyadüğümüz, birinci etabı tamamlanmak üzere olan Çam ve Sakura Millet Bahçemizin yanından geçecek” ifadelerini kullandı.