Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde '23 Nisan' coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar için kutlama etkinliği düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar için kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Hastane Yönetimi, klinik hekimleri, hemşireler, hasta yakınları ve serviste tedavi gören çocuk hastaları katıldı.

Etkinlikte, hastane sınıfı öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, resim sergisi ve müzik dinletisi performansları gerçekleştirildi. Daha sonra çocuklara hediye takdimiyle 23 Nisan coşkuyla kutlandı.