Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde 'Gazzeli Masumların Sessiz Çığlığı' isimli fotoğraf sergisi açıldı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde Gazze’de yaşanan katliama dikkat çekmek amacıyla "Gazzeli Masumların Sessiz Çığlığı" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Gazze’deki katliamı dünyaya duyurmak amacıyla bir fotoğraf sergisi düzenledi. Gazze’deki Sağlık Sistemine, çocuklara ve insanlara yapılan saldırılara dikkat çekmek için "Gazzeli Masumların Sessiz Çığlığı" isimli fotoğraf sergisi hastanede çalışan sağlık çalışanları ile birlikte açıldı. Sergi açılışına Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Nurettin Yiyit, hastanede eğitim gören Filistinli sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

"Sağlık sisteminin çökertilmesi hedefleniyor"

Sergide açıklama yapan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Nurettin Yiyit “Biz sağlık çalışanları insanların sağlığı için bazen kendi sağlığından vazgeçen insanlarız. Aslında o enstantane çok büyük bir yaşanmışlığın bir saniyeden daha özetinin sayfalar alacak kadar anlatımı. Her biri acıyı göz yaşıyla damlayan kanı anlatıyor. En acı tarafı şu tarihte asla hastaneler, sağlık tesisleri, kadınlar ve çocuklar hedef alınmamıştır. Alındığı çok nadirdir. Öyle bir savaş yaşıyoruz ki rakamın en büyük kısmını savunmasız insanlar oluşturuyor. Sağlık sisteminin çökertilmesi hedefleniyor. Bu savaş hukukunu bırakın insan vicdanını kaldırması ötesinde bir durum. Bizim hastanemizde de Filistin vatandaşı eğitimini alan doktorlar var. Bu fotoğraf sergisi ağırlıklı olarak sağlık sisteminin nasıl vurulduğunu oradaki insanların sağlığa ulaşımın nasıl engellen dirildiği ve yaralıların kadın ve çocukların mağdur edildiği 35 adet fotoğrafla, ama 35 ciltlik ansiklopedi sığmayacak bir acıyla yüzümüze çarpıyor” dedi.

"Yaklaşık 21 hastane bombalanmış ve devre dışı bırakılmıştır"

Sergi açılışında konuşan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi görevli Gazzeli Asistan Doktor Rami Abdulbari “Savaş devam ediyor. Savaşın 48’inci günündeyiz. Yaklaşık 21 hastane bombalanmış ve devre dışı bırakılmıştır. Yaklaşık 53 ambulans bombalanmıştır. 198 sağlık çalışanı öldürülmüştür. Şehitlerimizin sayısı 14 bini aşmıştır. En az 6 bin çocuk var. Benim ailem burada ama geri kalan ailem Filistin ve Gazze’de bir kısmı ile iletişim kurabiliyoruz. Diğer kısmıyla iletişim kuramadık. Özellikle son hafta savaşın başından beri elektrik kesik. Şuan yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyoruz. Şu an genel durumları iyi, hastaların Ankara kaldıklarını biliyorum. Geri kalan kısmı da Türkiye’ye getirileceği söylendi. Bugün aldığımız bir habere göre Şifa Hastanesinin başhekimi tutuklanmıştır. İlaç ve malzeme sıkıntısı var. Sağlık Bakanlığımız bir ekip göndermiştir. Devamı gelirse o ekibin içerisinde olmak isterim” şeklinde konuştu.