Çamaşır makinesi yangına sebep oldu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çamaşır makinesinden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çamaşır makinesi yangına sebep oldu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Kocaeli’nin Derince ilçesinde çamaşır makinesinden çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Çenedağ Mahallesi Gazi Sokak’taki 6 katlı apartmanın 3’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin içinde dumanların olduğunu fark eden L.K. isimli kadın, mutfağa gittiğinde çamaşır makinesinden alevler çıktığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yangın sebebiyle mutfakta hasar meydana geldi.