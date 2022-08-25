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Çamaşır makinesi yüklü tır devrildi

Çerkezköy-Silivri yolunda dorsesinde çamaşır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.

Çamaşır makinesi yüklü tır devrildi
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Kaza, Çerkezköy-Silivri yolu Büyükçavuşlu mevkisinde meydana geldi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinden yüklenen çamaşır makinelerini belirlenen sevk noktasına taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 ABR 005 dorse plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetin yitirmesi sonucu devrildi.
Kazayı görenler durumu hemen 112 Komuta merkezine bildirdi.  İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralana sürücünün ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.
 

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