Çamerya Katliamı unutulmadı: Yunanistan Konsolosluğu önüne siyah çelenk bırakıldı

Yunanistan Başkonsolosluğunun önüne bir araya gelen Balkan Türkleri Federasyonu üyeleri, "Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik katliamın 79. yılı" dolayısıyla basın açıklamasında bulunarak siyah çelenk bıraktı.

Balkan Türkleri Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik için Yunanistan’ın Edirne Konsolosluğu önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, Çameryalı Müslüman Arnavutlara yönelik katliamın 79. yılı nedeniyle basın açıklaması yaptı. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan grup, "Çamerya Katliamı’nı unutmadık" yazılı siyah çelengi Yunanistan’ın Edirne Konsolosluğu önüne bıraktı.

Yunanistan, 96’sı çocuk, 214’ü kadın 3 bin 210 kişiyi katletti

Açıklamayı okuyan Balkan Türkleri Federasyon Başkanı Erhan Pekkan, Çamera Katliamı’nı unutmayacaklarını belirtti. Çamerya’daki Arnavutların o dönemde büyük acılar çektiğini hatırlatan Pekkan, "İkinci Dünya Savaşı döneminde 1944 yılının Haziran ayından, 1945 yılının Mart ayına kadar devam eden Çamerya Katliamı’nda 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürüldü. 800’e yakın kadına tecavüz edildi, binlerce Arnavut kayıp. 6 bine yakın ev yakıldı ve 35 bin Arnavut bölgeyi terk etmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

"800 kadına tecavüz edildi"

Çameryalı Arnavutlara yapılanların acısının hala yaşandığını dile getiren Pekkan, "İkinci Dünya Savaşı döneminde, Haziran 1944’ten, Mart 1945’e kadar devam eden Çamerya Katliamı’nda 2 bin 900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürüldü, 800’e yakın kadına tecavüz edildi, binlerce Arnavut kayıp, 6 bine yakın ev yakıldı ve 35 bin Arnavut bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Çameryalı Arnavutlara yönelik bu katliam, kanamaya devam eden bir yaradır. Yunanistan’ın tarihinde kara bir leke olarak kalmıştır" dedi.

"Srebrenica katliamını unutmadığımız gibi Çamerya Katliamını da unutmadık, unutturmayacağız"

Arnavutluk meclisinin, 1994 yılının 27 Haziran tarihinde Yunan Sövilistler tarafından Çamerya Arnavutlara karşı soykırım günü yasasını onayladığını aktaran Pekkan, "Totaliter Jivkov döneminin Türk Müslüman toplumuna karşı asimilasyon girişiminin Srebrenica Katliamı’nı unutmadığımız gibi Çamerya Katliamı’nı da unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen etkinliğe Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Yurt Dışı Faaliyetler Komisyonu Başkanı Zürfettin Hacıoğlu, Babaeski Balkan Türkleri Dayanışma Derneği Başkanı Gülsüm Kaynaklar, Büyükkarıştıran Bulgaristan Türkleri Derneği Başkanı Cevat Sedes ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.