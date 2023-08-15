Bozüyük Belediyesi tarafından ilçenin en yoğun kullanılan caddelerinden biri olan Cami Caddesi’nde kaldırım revize çalışması yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda, Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi’nin Evren Blokları bölgesindeki bozularak deforme olan ve yayaların yürüyüşünü zorlaştıran kaldırımlar revize edilerek yeniden düzenlendi. Birinci etap çalışmaların tamamlanmasının ardından daha düzgün bir hale getirilen kaldırımlar vatandaşların kullanımına sunuldu. Cami Caddesi üzerindeki kaldırım revize çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.